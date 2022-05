La primera trans cartagenera en conducir un show de TV

Existen campañas inclusivas que promueven la diversidad sexual y de género. Hay ciudades con mayores avances en cuanto a la aceptación y recepción de estos temas, pero en el contexto de Cartagena, el proceso ha sido lento, y nos acerca más al despojo de miedos, desconfianza o incomodidad hacia personas diversas. Es difícil para algunas personas hablar sobre sexualidad y evitar alarmarse al ver transiciones de hombre a mujer, o viceversa. Las críticas y opiniones sobre los procesos de construcción de una mujer trans aún es un tema polémico. Hoy, Valery Tafur, deja un mensaje sobre la lucha que tuvo que afrontar tras los comentarios de la gente y hasta de su propia comunidad. Ella es la primera mujer trans en conducir un programa de televisión en una ciudad como Cartagena.

¿Quién eras antes de una mujer trans?

- Antes de comenzar mi proceso tuve que pasar por dificultades y diferentes etapas. Lo primero que tuve que hacer fue identificarme como una mujer trans. Yo lo tuve muy claro desde que era niño, pero antes de tomar la decisión tengo que aceptar que tenía miedo, porque yo no sabía a qué me iba a enfrentar. Mi miedo era no llegar a ser femenina, o que mi cuerpo no asimilara bien las hormonas y quedar mal.