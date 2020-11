La queja de Pautips por tender cama de hotel que generó críticas en redes

Cientos de críticas le llovieron a Paula Galindo, mejor conocida como Pautips, luego de compartir un video donde aparece expresando su molestia por tener que arreglar el cuarto del hotel en el que se quedaría a dormir.

“Llame a servicio y me dijeron que no están limpiando las habitaciones por lo del Covid, a mí nunca me dijeron eso antes de pagar”, dice molesta.

Precisamente, eso fue lo que la disgustó pues pretendía llegar y descansar enseguida.

“Estoy mamada, son las 10 de la noche y ahora me tengo que poner a organizar mi cama”, comentó en un video.