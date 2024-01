La razón por la que Andrea Echeverri fue tendencia en redes sociales

Así que “Andrea Echeverri desde joven siempre ha estado por fuera de los cánones de belleza impuestos por la patriarcal industria del entretenimiento. Pasa que ustedes no saben apreciar la belleza”, “Andrea Echeverri es la artista más auténtica y comprometida de Colombia, muchas de sus canciones trascendieron las fronteras y son verdaderos clásicos. Una mujer bella, admirable y trabajadora”, “Y sí, esto es precisamente lo que representa Andrea Echeverri: jamás hizo parte de los estándares, jamás le interesó la aprobación de la sociedad, ni por las poses en premios, su aporte cultural y artístico no se puede comparar con ninguna de las que están en la foto”, fueron algunos de los mensajes que se apoderaron del feed de X, y todo porque a muchas y muchos nos gusta sentirnos representados por ella, por Andrea Echeverri, por Greeicy Rendón, por Sofía Vergara, por Natalia París, por solo nombrar algunas, porque la cara, el cuerpo o el talento de una sola no invalida la cara, el cuerpo o el talento de las otras, no las hace ni más ni menos.