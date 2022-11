La razón por la que Jessica Cediel no pudo seguir grabando La Descarga

“Estamos en el carro, le estoy contando a Mario, que es un chico que me acompaña todos los días. Mi mamá me mandó un acetaminofén, para que me lo tome. No hay nada como el amor de las mamás”, dijo la presentadora.

Aunque quiso seguir grabando, Jessica no pudo porque su voz cada vez se fue empeorando, por lo que le recomendaron guardar silencio durante el resto de la jornada. Ella prometió que se iba a cuidar para darla toda en las grabaciones.

Por ahora, la presentadora se sigue cuidando en casa con preparaciones caseras y medicamentos inyectados en su cuerpo para contrarrestar los síntomas de la gripa. (Los cartageneros que brillaron y se ganaron un cupo en La Descarga)

Cabe recordar que la modelo estos días publicó un video mostrando su faceta de cantante, que a muy pocos les gustó.

Como era de esperarse, recibió cientos de comentarios negativos, pero no se quedó callada y respondió a sus detractores.

“Una de las tantas sesiones que tuvimos este año en el estudio desde un país que quiero mucho, México. ¡Empezar de la mano con gente tan talentosa en la industria musical!”, dijo.

Agregó que: “Nos fuimos... esto apenas comienza (...) ¡Bienvenidos al debate! ¡Aquí son bienvenidos! Tome su ficha y disfrute”.