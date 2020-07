La razón por la que Mabel Moreno dejó el personaje en ‘Chepe fortuna’

El extrovertido personaje de Reina Carolina, en ‘Chepe fortuna’, hizo reír a más de uno a través de la pantalla chica hace varios años. Sin embargo, la actriz Mabel Moreno reveló por qué dejó de interpretar el cómico papel en la novela, que se transmite de nuevo los sábados en RCN.

“Fue una depresión. No estaba pasando nada puntual”, confesó la artista a un medio nacional, y añadió que la muerte de la presentadora, Lina Marulanda, la hizo analizar sobre lo que estaba haciendo con su vida. (Le puede interesar: Mábel Moreno habla del papel en ‘La reina del flow’ que le dio un India Catalina)

“Voy a ver qué me pasa internamente y voy a parar”, dijo la actriz a la periodista Diva, y le explicó que nunca ingirió medicamentos psiquiátricos porque no creía en esas cosas, pero que la respuesta a la cura es interna.

Mabel también contó que, aunque estuvo casada durante 10 años con una buen hombre, necesitaba encontrarse a ella misma y estar en su zona de confort para volver a la actuación.

“La vida que había escogido en ese instante no era la que mi alma ansiaba. Me casé, no fue un matrimonio malo, pero sentía que me faltaba vivir, viajar, hacer, deshacer (...) a mi esposo no le gustaba que yo fuera actriz”, confesó Moreno. (Lea también: Actores de ‘La ley del corazón’ son pareja en la vida real).

Cuando Mabel le dijo al productor de ‘Chepe fortuna’, Miguel Vaquero, que abandonaría el personaje de la telenovela, él entendió su situación porque pensó en ella “como ser humano”, según manifestó Mabel, quien en su reemplazo entró Catalina Londoño, adaptándose con facilidad al personaje.