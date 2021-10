La razón por la que María Gabriela Isler se separó de Mauro Urquijo

La misma modelo trans contó a través de Lo sé todo que se separaron por una bobada que ella no quiso hacer pública.

“Ese chisme no lo había tirado yo, esa es una bomba que nunca la supo Colombia porque no quise escandalizar ni decir nada”, manifestó.

Agregó que el motivo de la corta separación habría sido porque tuvieron un problema “muy bobo y muy mínimo”, por lo que Mauro “recogió todas sus cosas y se fue para Bogotá, compró tiquetes y llegó a Villavicencio donde sus papás y se quedó allá”.

A pesar de todo, pudo más el amor y Mauro volvió a los brazos de Gabriela luego de un mes de estar separados.

“Hizo con mis sentimientos hasta decir ‘no más’ ¿Qué me tocó? ir a buscarlo después de un mes, eso fue lo que duramos separados”, agregó la modelo.

Agregó que “tenemos una relación como cuando iniciamos: sin problemas, relajados, muy abiertos y no peleamos. La hemos pasado rico, él es rumbero y espectacular, tiene un espíritu muy joven, por eso creo que compaginamos bien. Además, es el tipo de hombre que se entrega y ama de verdad, por eso es muy fiel. No obstante, Mauro es una persona que si su relación llegó al final es capaz de decirme: ‘dale, no hay problema’”.

Cabe recordar que han sido polémicos por sus confesiones. La última vez ambos aseguraron que durante su matrimonio también han estado sexualmente con otras personas, es decir son una pareja “swinger”.