La razón por la que Miss Bolívar se retiró de Miss Universe Colombia

¿El concurso está arreglado?

En redes sociales rondan los rumores de un supuesto arreglo para beneficiar a una de las candidatas al concurso, se trata de Camila Avella, la expresentadora de ‘El Desafío Súper Humanos’ 2018, de Caracol Televisión, quien era la anfitriona de ‘Playa Oro’.

“Soy Casanare. Estoy segura de que las personas que me conocen saben lo orgullosa que me siento de ser llanera y sueño con poder ser la primera MUC que tenga mi departamento, pero no la última, Casanare un departamento que lamentablemente ha tenido mala imagen y lo han catalogado como el departamento más peligroso del país, lo que ustedes no saben es la calidad humana que tenemos los casanareños”, afirmó la expresentadora a través de redes sociales para confirmar su candidatura en Miss Universe Colombia.