La razón por la que Yina Calderón no puede vivir sola; algo la acosa, ¿qué?

“Yo no sufro de depresiones, no. Considero que es un tema bastante fuerte y gracias a Dios no la he padecido. Pero sí tengo que decir que no puedo vivir sola. Mi apartamento está divino, allá, amoblado, quieto, no vive nadie, está divino, pero yo no puedo estar sola porque ustedes saben que a mí se me sube esa vaina por las noches. Para los que no saben, a mí me visitan entes raros, en fin, después hablamos de eso”, declaró la influencer en su video.

En el pasado, Yina intentó buscar ayuda con el famoso sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el ‘Padre Chucho’, quien se especializa en exorcismos, pero hasta ahora no ha podido encontrar evidencia para respaldar sus experiencias sobrenaturales. Lea: Video: Yina Calderón muestra rutina de glúteos con secuelas de cirugías

Así, Yina Calderón continúa siendo una personalidad controvertida en las redes sociales, provocando debates y manteniendo el interés de sus seguidores con revelaciones personales y controversias en su contenido.