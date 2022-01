La razón por la que Zulma Rey, actriz de RCN, fue hospitalizada

Zulma Rey, actriz colombiana reconocida por su papel de ‘Ingrid Chávez’ en ‘Lala’s Spa’ de RCN, no empezó el 2022 con el pie derecho.

A través de Instagram, la actriz reveló que tuvo que ser hospitalizada este martes y mostró el momento en que era trasladada en una ambulancia a un centro asistencial.

“¡Gracias por preocuparse por mí! Les cuento que no ha sido nada fácil, me hospitalizaron hoy (martes), voy a estar más o menos diez días hospitalizada, por lo que me dijeron”, dijo la artista.