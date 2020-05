La reflexión de Silvestre Dangond en Twitter

Más de un mes llevamos de aislamiento social a causa de las medidas tomadas por el Gobierno tras la crisis sanitaria generada por el Covid-19. Al igual que muchos, Silvestre Dangond ha aprovechado este espacio para hacer un análisis de cómo venía viviendo su vidas y porqué no, de algunas conductas que como seres humanos tenemos ante cosas que disgustan y generan sentimientos negativos. (Lea aquí: Silvestre Dangond entrega detalles de su próximo lanzamiento )

El cantante de vallenato aprovechó la cuarentena para hacer reflexionar a los muchos internautas, esos que se pasan horas y horas en las redes sociales, sin buscar aportar, por el contrario utilizan sus perfiles para insultar y generar odio en las publicaciones de muchos, incluso el mismo Silvestre ha sido víctima.

“En el presente que estamos viviendo se están descontaminando los mares, los ríos, el aire etc. Y las redes sociales cuando se van a descontaminar de tanto odio, resentimento, complejo, mentiras etc. Yo aquí pensando así como quien no quiere la cosa”, escribió el intérprete de ‘Niégame tres veces’ en Twitter.

Aunque Silvestre no reveló el porqué de su mensaje, muchos la red social no dudaron en responderle.

“Se van a descontaminar el día q dejen de existir el ser humano. El ser humano es el peor virus. Siempre quiere ver a el prójimo abajo”; “Silvestre tu sabes que esos meketrefes insultadores siempre transpiran odio y rencor. Los buenos somos más. Saludos a toda la familia”; “Es algo necesario, últimamente veo que las redes sociales son de puyas pa aquí puyas pa allá, eso no sirve.... Dios te bendiga mi artista te amo”