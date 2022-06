La ruana como prenda de lujo: diseñadora colombiana destacada por Vogue

También dice que verse en esas páginas fue una sorpresa para ella y que se enteró mientras hacía scroll en Instagram: “Vi que un compañero, que también salió, publicó un post donde estaba mi proyecto, cuando me vi ahí se me paró el corazón, no me la creía”.

Su argumento con esta colección, dice, es mostrarle a los colombianos la importancia de esta prenda tradicional que tiene un proceso de confección de dos meses y que se puede lucir con orgullo.

También es una manera de darles a los artesanos el significado que merecen: hoy una ruana de esta región tiene un valor de 400.000 pesos y las ganancias se dividen entre cuatro artesanos, cuenta Ana.