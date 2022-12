La Segura lloró por recaída en su salud: “Me cansé de fingir que estoy bien”

El 2022 no ha sido un año fácil para La Segura, pues la influencer ha tenido que luchar contra dolores crónicos y quebrantos de salud.

Recordemos que Natalia Segura se sometió a la extracción de estos biopolímeros, un procedimiento riesgoso y delicado que la mantuvo con recaídas emocionales. Pero la creadora de contenido no se dejó vencer y con el paso del tiempo comenzó a mejorar su salud y su estado de ánimo, pues, según contó en las redes sociales, su procedimiento salió a la perfección y hoy goza de buena salud.

Pese a que hace algunos meses dijo que estaba mejor, lo cierto es que detrás de sus videos de risa, está una mujer fuerte que ha tenido que luchar contra los dolores de sus afecciones y fingir que todo está bien delante de redes. (¿A La Segura le pidieron matrimonio? Este detalle lo confirmaría)

A través de sus redes, la influencer habló sobre lo que está pasando. “De las cosas más difíciles para mí es tener que fingir en las redes sociales que estás bien por el miedo al qué dirán”, confesó en sus redes sociales la creadora de contenidos Natalia Segura Mena.

El mensaje, en el que continuó diciendo “o porque la gente piensa que tú haces marketing con estas cosas tan delicadas, o porque simplemente haces show”, ha inquietado a sus seguidores.

En su cuenta de Instagram, en la que suma más de 8 millones de seguidores, dijo que ha sido muy difícil fingir estar bien cuando padece de serios problemas de salud. “Me dediqué a eso, a ponerme una careta y fingir que todo estaba bien para cumplir con mi trabajo”, aseguró entre lágrimas la caleña, para luego contar que aunque tiene la esperanza de que va a mejorar, el dolor es muy constante.

Luego mencionó que vivir con dolor no era algo “bonito” y aseguró que las personas que padecían algún tipo de enfermedad que generara dolor lo debían entender muy bien porque este tipo de dolencias afectan la calidad de vida, las emociones y la salud mental. “Yo, honestamente, ya no sé qué hacer, se los juro”, confesó la influencer mientras contenía las lágrimas. “El hecho, familia, es que pensé que iba a mejorar, pero no, el dolor está constante”, aseguró. (La Segura volvió a vivir después de retirarse los biopolímeros)

“Ustedes pueden ver a una persona muy bien en redes sociales, pero nadie sabe la gotera que cae dentro de cada casa”, expresó “La segura” al hablar sobre el espejismo en el que se puede caer en las plataformas digitales.