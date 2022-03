La Segura mostró su cola tras retirarse biopolímeros

En cuanto al video que publicó recientemente, La Segura calificó la apariencia en la que se encuentran sus glúteos: “Y, con ustedes, les presento al culito de gatico (risa) me veo muy chistosita... como pueden ver aún tengo apósitos, esta es una historia bastante larga (...) lo único que les quiero decir es que la apariencia de mi culito aplastadito, mami, es lo que menos me importa, en realidad estoy cómoda con eso en el momento, lo que más me importa en realidad es la salud”, dijo.

Más adelante explicó: “Me dio “una bacteria, luego me volvieron a cerrar, luego se volvió a abrir la herida (...) El caso es que la cicatriz aún está abierta y se demora de un mes a mes y medio en cerrar”.

La influenciar recalcó que la herida no se puede cerrar con puntos, sino a través de unas curaciones de las que dice “va super bien”. “La cicatriz está bien, gracias a Dios, tiene buen color, una buena apariencia, todo”.

La influencer dejó en claro a sus seguidores que los dolores crónicos que tenía no se le han quitado por completo y será remitida a un especialista: “los dolores vienen y van, pero hace parte de la recuperación, por lo que he hablado con mi cirujano, porque fue una cirugía muy traumática, porque me sacaron demasiado biopolímero y porque de cierta manera había mucho dolor crónico y creo que el biopolímero ya estaba muy, muy adentro y hay ciertas zonas hasta donde los cirujanos no pueden llegar a sacar, sino que queda el producto allá”, finalizó diciendo la segura.