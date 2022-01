‘La Segura’ tuvo que ser nuevamente hospitalizada tras una caída

Nathalia Segura, más conocida en el mundo de las redes como ‘La Segura’, ha tenido que pasar varias noches de su vida en el hospital por su delicado estado de salud.

La influencer hace aproximadamente un mes tuvo que ir a la clínica de urgencias por un fuerte dolor producto de secuelas que le dejó ese triste momento, hace 9 años, cuando hombres armados le intentaron robar su camioneta y le propinaron dos heridas de bala, por lo que casi queda inválida. Lea aquí: “Quedé inválida hace unos años”: la impactante confesión de ‘La Segura’

En esta ocasión su regreso a las camillas es por una caída que sufrió en su baño, pues ella misma en varias ocasiones a hecho énfasis en que debe cuidarse de fuertes golpes y caídas.

La noticia la dio a conocer por medio de historias en su cuenta de Instagram, donde usualmente le va contando a sus seguidores cómo avanzan sus terapias.

“Ya estaba muchísimo mejor del dolor con el procedimiento que me habían hecho y me volví a lastimar con una caidita en la ducha. Me tocó volver... Acabo de salir de procedimiento con mi angelito el doctor que me tocó: Francisco Villalobos... Gracias por ser parte de este proceso tan difícil”, dijo Nathalia en la publicación. Le puede interesar: ‘La Segura’ volvió a hablar sobre su grave estado de salud

La creadora de contenido sigue haciendo videos para sus seguidores en las diferentes redes sociales, eso sí, teniendo los cuidados pertinentes para no retroceder en su tratamiento.