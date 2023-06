La sensual foto en Instagram con la que Rosalía enloqueció a sus usuarios

La artista quien en la últimas semanas anunció su compromiso con el puertorriqueño Rauw Alejandro, de entre las variadas fotos que subió, se destaca una en particular donde mostró su tonificada figura.

Como era de esperarse los comentarios no sobraron, y aprovecharon elogiar a la ‘motomami’ en las fotos, las cuáles alcanzaron más de 2 millones de me gusta. Le puede interesar: “La he visto esforzarse”: entrenadora de Karol G refuta rumores de cirugías

En medio de los más de 8 mil comentarios que obtuvo la publicación, hubo uno que llamó más la atención y fue el de la famosa Kourtney Kardashian actual pareja de Travis Landon miembro de Blink-182 que dejó claro cuál fue su foto favorita de las 9 que compartió.