La verdadera razón por la que Adamari López salió de Telemundo

Frederik Oldenburg, presentador, exfutbolista y además novio de la actriz y modelo colombiana Carmen Villalobos, se refirió en el programa a la salida de su compañera “como ustedes observaron entramos por esa puerta como todos los días, con la misma alegría. Hay una ausencia, observaron que con nosotros no está nuestra querida Adamari López. Más adelante ella misma nos va a explicar el porqué de esta ausencia”. (Le puede interesar: Así luce Adamari López tras bajar de peso, contó su motivación)

¿Qué dijo Adamari?

Al terminar la emisión del pasado viernes, la producción del programa mostró un video de Adamari, en el que explicaba las razones sobre su repentina salida, “mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en ‘Hoy Día’ a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo”.