La verdadera razón por la que Valkyria no se integra con sus excompañeros

“No me ven por nada raro, tengo mi agenda muy llena en diferentes proyectos. Yo si me integro con ellos, ha habido muchos eventos en los que ya había estado comprometida y cuando uno da su palabra, da su palabra, siempre llegan las invitaciones justo después de que ya me he comprometido en otras cosas”, explicó.

Por otro lado, también le preguntaron por su relación con sus excompañeros Ceta y Juan Pablo. Del primero dijo que lo consideraba muy buen amigo. “Yo lo considero muy amigo mío y le tengo mucho aprecio y sé que él también me tiene mucho aprecio, aunque no lo diga”.

Sobre Juan Pablo mencionó que le había gustado compartir con él y que lo tenía muy involucrado con el nacimiento de su hijo, además, declaró admiración por su compañero sumado a la tenacidad con la que asumió el reto. (Valkyria, ganadora del Desafío The Box, reveló que su salud se complicó)

Finalmente, habló de Tarzán y el motivo por el que no asistió al lanzamiento de su canción, por lo que muchos fanáticos afirmaban que dejó plantado al costeño.

“Últimamente he tenido muchos compromisos, se me han dado cosas maravillosas y Dios ha sido muy amable conmigo. Me han abierto puertas gigantes, que no puedo desaprovechar en este momento. Entonces, me comprometí y tenía que cumplirlo, sin embargo, estoy muy agradecida con todos los que hicieron este evento posible. Y con ‘Tarzán’, por su magnífica invitación, de corazón te deseo muchos éxitos en tu carrera musical, un abrazo gigante”, concluyó Maleja.

Con estas declaraciones Andrea puso punto final a los rumores de que no se lleva bien con sus excompañeros del reality.

Hoy, la ganadora del reality de Caracol Televisión disfruta de su familia, pareja y amigos. Además, en ocasiones, hace encuentros deportivos con Ceta, también ganador, para compartir junto a sus fans y seguidores.

Cabe recordar que Andrea fue muy comentada en redes por su situación sentimental y su orientación sexual, por lo que ella mismo se refirió al tema y hasta aprovechó para compartir una foto junto a su prometido, dejando atrás cualquier comentario malintencionado. (El mensaje de Valkyria, ganadora del Desafío, a los que dicen que es trans)