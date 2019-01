Lady Gaga retira uno de sus éxitos tras las acusaciones de abuso sexual de R. Kelly

La cantante Lado Gaga anunció este jueves la retirada en las plataformas de “streaming” de su canción “Do What U Want (With My Body)” -”Haz lo que quieras (Con mi cuerpo)”-, una colaboración con el rapero R. Kelly, después de que las acusaciones de abuso sexual contra este artista hayan vuelto al punto de mira.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, la reciente ganadora de un Globo de Oro a la mejor canción por “A Star Is Born” (”Ha nacido una estrella”) afirmó que “las acusaciones contra R. Kelly son absolutamente horripilantes e indefendibles”, por lo cual retira la colaboración de iTunes y otras plataformas musicales.

“Me pongo del lado de estas mujeres al 1.000 %, les creo, sé que están sufriendo y pasando mucho dolor, y siento firmemente que sus voces deberían ser oídas y tomadas en serio”, escribió Gaga ante la emisión de una serie documental en el canal Lifetime, la semana pasada, que ha devuelto a la luz las acusaciones de abuso psicológico y sexual contra R. Kelly.

“Como víctima de un asalto sexual, hice la canción y el vídeo en una etapa oscura de mi vida, mi intención era crear algo extremadamente desafiante y provocativo porque estaba enfadada y todavía no había procesado el trauma que había ocurrido en mi vida”, explicó la artista, cuyo nombre real es Stefani Germanotta.

Lady Gaga compartió con sus seguidores que, de poder volver atrás en el tiempo, le diría a su antiguo yo que hiciera terapia para comprender su estado postraumático o, en cualquier caso, buscar ayuda.

“No puedo volver atrás, pero sigo adelante y continúo defendiendo a las mujeres, hombres y personas de todas las identidades sexuales, razas, que son víctimas de abusos sexuales. He demostrado mi postura en este y otros asuntos muchas veces a lo largo de mi carrera. Comparto esto no para excusarme, sino para explicarme”, defendió la conocida intérprete de “Bad Romance”.

“Lo siento, tanto por mi mal juicio cuando era joven como por no haber dado la cara antes. Los quiero”, lamentó en su comunicado.

Lady Gaga ya desveló en anteriores ocasiones que fue violada con 19 años por alguien de la industria musical, lo que le provocó trastornos depresivos y alimenticios.

Las acusaciones contra el rapero

“Surviving R. Kelly” es el título del documental de seis episodios que emitió el canal Lifetime entre el 3 y el 5 de enero y que ha desatado una gran polémica estos días en EE.UU. acerca de este artista de R&B que alcanzó la fama en los años 90.

La serie documental explora las numerosas acusaciones en contra de R. Kelly por parte de mujeres que lo señalan por agresiones sexuales y psicológicas de todo tipo, algunas de ellas cuando eran menores de edad.

El abogado de los familiares de Joycelyn Savage, que sostienen que esta joven se encuentra retenida por R. Kelly en contra de su voluntad, aseguró que la fiscalía del condado de Fulton (Georgia, EE.UU.) le ha contactado tras la emisión de la serie, informó hoy la cadena CNN.

Por otro lado, la fiscal del condado de Cook (Illinois, EE.UU.), donde se encuentra la ciudad de Chicago, pidió este martes públicamente que las presuntas víctimas de R. Kelly den un paso al frente para facilitar las investigaciones.

“No hay nada que podamos hacer para investigar estas acusaciones sin la cooperación de las víctimas y los testigos”, afirmó.

R. Kelly, de 52 años y natural de Chicago, ha negado constantemente las numerosas acusaciones de abusos sexuales y de pederastia en su contra a lo largo del tiempo.

Cuando tenía 27 años, el artista se casó de manera ilegal con la cantante Aaliyah, que entonces solo tenía 15 años.

En 2002 se supo de un vídeo en el que supuestamente aparecía manteniendo relaciones sexuales con una menor, pero en 2008 fue absuelto del juicio por este asunto en el que se le acusaba de pornografía infantil.

Asimismo, en 2017 un artículo del portal BuzzFeed acusaba a Kelly de estar detrás de una “secta abusiva” de carácter sexual.

En julio del año pasado, el cantante presentó un tema titulado “I admit” (”Yo admito”, en inglés) en el que rechazaba las acusaciones en su contra, pero reconocía haber hecho “cosas mal” en su carrera.

“Dicen que estoy abusando de esas mujeres. Qué mierda absurda es esa. Les han lavado el coco, ¿de verdad? Les han secuestrado, ¿de verdad? No pueden comer, ¿de verdad? Menuda conversación, esta mierda suena estúpida”, aseguraba.

“Admito haber follado con todas las mujeres, tanto mayores como jóvenes. ¿Pero cómo pueden llamarlo pedofilia? Esta mierda es una locura”, añadía en la canción.