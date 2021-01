Lady Gaga y JLo sorprenden con sus actuaciones en posesión de Biden

“Rezo porque mañana sea un día de paz para los estadounidenses”, escribía el martes por la noche. “Un día para el amor, no para el odio. Un día para la aceptación, no para el miedo. Un día para soñar con nuestro hermoso futuro como país. Un sueño no violento, que de seguridad a nuestras almas. Con cariño, desde el Capitolio”, fue el mensaje con el que Lady acompañó la imagen.

Seguida de Gaga, Jennifer López también realizó su acto interpretando 3 de sus éxitos y ganándose los aplausos de los presentes, dándole paso inmediatamente al acto de juramento oficial de Joe Biden como nuevo mandatario electo.

Además de estas dos grandes artistas, otras celebridades como Demi Lovato, Eva Longoria, Bruce Springsteen, Ozuna, Luis Fonsi harán su presentación en “Celebrating America”, el programa televisivo de 90 minutos, que pretende mostrar “la rica diversidad y el amplio talento” existente en el país. Este estará conducido por el actor Tom Hanks y será transmitido por las principales cadenas y canales de 20.30 a 22.00 horas del Este.