Las bellas de la Región Caribe en el Concurso Nacional de Belleza

Para la candidata de Sucre el amor personal ha sido la base de todo. Le da fuerzas y la impulsa a dejar en alto su departamento este año. Ella es Yamile Luján Dajud Zuluaga, una de las nueve candidatas costeñas que lleva con orgullo el nombre de la cálida tierra que la vio nacer.

“Dios me ha permitido estar aquí y me siento agradecida a pesar de una pandemia que nos ha cambiado y nos ha tocado a todos, pero me siento con ánimos de representar a la belleza costeña y de seguir con la tradición”, dice. Lea también: Fotos: estas serían las favoritas al Concurso Nacional de Belleza.

Y es que en los 87 años que tiene el Concurso Nacional de Belleza de realizarse, las representantes del caribe sienten que deben cumplir una misión muy grande, y uno de los motivos es estar en Cartagena, escenario tradicional del reinado. Por eso y mucho más, las bellezas costeñas aseguraron cuán grande es la responsabilidad de representar al caribe, y al igual que el resto su meta siempre es dejar la corona en nuestras tierras.

Exactamente eso considera la candidata de Región Caribe, Valerie Sue Charris Álvarez, quien dice tener una responsabilidad muy grande al representar a ocho departamentos que conforman la Región Caribe.