Las confesiones de Paola Jara y Jessi Uribe sobre su relación

Al parecer, la inquietud de los fanáticos por saber cuál es la opinión de ambos sobre ser padres es que la cantante antioqueña habría afirmado anteriormente que “ser madre es una gran responsabilidad” y que por esa razón aún no se había decidido. Sin embargo, no descartó la posibilidad de concebir en algún momento, ya que su respuesta fue: “Vamos a ver (...) De pronto ajustamos el equipo de fútbol”, comentario que hizo reír al cantante.

La mayoría de preguntas fue acerca sobre su romance y sus planes a futuro, cosa que pareció no incomodarles, pues se mostraron muy receptivos durante la dinámica respondiendo a las inquietudes de sus fanáticos.

Esta no es la primera vez que los cibernautas y seguidores de la joven pareja se intrigan con aspectos de la relación, pues en una ocasión, la hija mayor de Jessi Uribe se refirió al tema diciendo que “no se mete en los asuntos de su papá” y que hasta el momento no ha tenido inconvenientes con la cantante antioqueña, además, asegura que “no se encuentra en una posición en la que deba aceptar o no ese tipo de decisiones”.

Por último, Jara y Uribe desmintieron los rumores sobre la celebración de su boda el 13 de mayo de este año.