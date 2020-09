Las famosas que tenían el mismo novio y se dieron cuenta por redes

Aunque Jery no dio el nombre de su ex y tampoco el de la presentadora, el mismo programa se encargó de revelar de quién se trataba.

Tal parece que el hombre ya tenía su relación con Mafe y se metió con la actriz y cantante, que en poco tiempo descubrió la verdad, dándole punto final al noviazgo. Sin embargo, hoy el infiel ya no está con ninguna de las dos.

“Cometí el error de subirlo a las redes, y ese personaje como que quería fama, y la otra muchacha también cayó en ese cuento, y ya la dejó también. Es el único hombre que he mostrado en redes sociales y me hizo eso; entonces, dije, no más, no muestro a otra pareja en redes, me parece una falta de respeto. Ese hombre me llorará toda su vida”, puntualizó Jery.

Cabe anotar que Jery es recordada por su papel de “María”, en ‘Los Reyes’, de RCN, pero actualmente se dedica a la música.