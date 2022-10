Las polémicas declaraciones de Yina Calderón sobre ruptura de Tejeiro y Duque

La empresaria de fajas hizo una dinámica de preguntas en sus redes sociales, allí le preguntaron qué opinaba sobre la ruptura de Lina y Duque, a lo que ella afirmó ya lo había dicho antes y que “debería montar una oficina de predicciones”, pues a la exprotagonista de telenovelas no le cabe la menor duda de que Juan Duque estuvo con Lina Tejeiro para ganar seguidores, es decir, por interés y no por amor.

Yina Calderón es reconocida por no quedarse con nada. La influencer, a como dé lugar, debe expresar sus opiniones respecto a lo que pasa en el mundo y esta separación no sería la excepción.

“Se les dijo, se les advirtió y se les volvió a decir. Nenes, yo estoy para montar una oficina de predicciones. Todo lo que digo sale y ustedes vienen y me tratan mal y no me creen. Bebés, uno se da cuenta cuando un hombre lo quiere a uno solo por seguidores, por impulsar una carrera y ella no se merece eso”, expresó Calderón. Lea también: Yina Calderón y la polémica opinión sobre Lina Tejeiro y su novio

“Yo les he dicho, no es mi amiga ni me interesa que lo sea, pero uno es mujer y uno quiere un man que lo quiera y a él se le notaba el hambre por seguidores, por su carrera, por música. No, no, no, antes Dios le hizo un favor. Ojalá encuentre una persona que la quiera de verdad”, añadió.

Además, la creadora de contenido expresó en un comentario de su video en el portal Rechismes: “Para más predicciones, síganme... Niñas, por favor, analicemos cuándo nos quieren por seguidores y cuándo nos quieren en serio, es mejor no publicarlos, el que te quiere no necesita popularidad”, puntualizó.