Las sensuales fotos en Instagram con las que Aida Victoria cautiva en redes.

“Espectacular”, “Había un perro llamado ‘Pafuera’. Un día le gritaron: ¡Adentro Pafuera! Y el perro se volvió loco como yo por ti mi amor, me encantas”, “Yo no voy a descansar hasta que mi amor platónico me preste atención y me deje darle un beso MAMASITAAAAAAAA”, “Niña recógete”, “Westcool ay le hablan papi”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Merlano.