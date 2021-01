Laura Acuña confirma a través de Instagram que tuvo COVID-19

El COVID-19 sigue causando estragos entre las familias colombianas. Esta vez ha sido la presentadora Laura Acuña, la que confirmó que padeció el peligroso virtus pero no solo ella sino toda su familia, incluyendo a sus hermanos. “Resultamos positivos para COVID todos en mi casa, mis hermanos, mis papás y nosotros. Una experiencia muy harta porque nos habíamos cuidado mucho, tratamos de evitarlo por todos los medios. Pensamos que íbamos a coronar, que íbamos a llegar a la vacuna sin tenerlo pero no fue así”, aseguró. (Lea aquí: Crecen rumores sobre posible separación de Laura Acuña y su esposo )

A través de una serie de historias en Instagram, la también modelo le contó a sus miles de seguidores algunos de los síntomas que presentó. “Nos estamos contagiando en nuestra casa, en nuestros círculos donde nos sentimos más seguros que es la casa, porque en la casa no usamos tapabocas, no nos lavamos las manos, estamos en la zona de confort donde no creemos que nos va a pasar nada. Resulta que no en las casas estamos más expuestos porque estamos más relajados. Para la gente que cree que es publicidad, que es un invento, eso no es cierto. El COVID que existe, que se pega, es hartísimo. Afortunadamente a nosotros como núcleo familiar nos dio una gripa con congestión nasal, con dolor de cuerpo, de cabeza, con pérdida de olfato y de gusto algunos, pero gracias a Dios no tuvimos complicaciones”, comentó la presentadora.

Sin embargo la historia fue diferente para sus dos hijos: Helena y Nicolás, quienes presentaron síntomas mucho más fuertes. “La historia de mis hijos es diferente. Helena por su lado quejándose de dolor en las piernas, en la cadera, en la cabeza, en la garganta y 3 días de congestión.

Para Nico fue otra historia. Nico duró 5 días sin poder dormir, se quejaba de dolor en la garganta, en la boca porque se le inflamó la encía. Para él fue mucho más duro y menos manejable. La angustia de uno como madre verlos así, no se las deseo a nadie. Fue horrible”, agregó.

Laura Acuña confirmó que su última prueba resultó negativa, sin embargo le quedaron secuelas como dolores de cabeza esporádicos.