Laura Londoño quiere ‘enloquecernos’ en el cine

Más de ella

¿Qué fue lo más te marcó de la película?

-Darse cuenta que las ideas aveces se terminan convirtiendo en un juicio que uno a veces tiene sobre cosas, situaciones y personas, aparte de que ‘Loco por vos’ es una ficción que tiene un sexto sentido de realidad. Además de que esta comedia romántica no es un algo inventado, sino que es una realidad.

¿Qué piensas del regionalismo que existe en ‘Loco por vos’?

-Me perece muy chistoso, pero sí existe en la vida real, que aveces creemos que es una ficción pero realmente no, porque uno va a Medellín y se da cuenta de que eso existe más que todo con los de Bogotá. Pero es un prejuicio... Siempre debemos darnos la oportunidad de conocer a esas personas y darnos cuenta de que solo son acentos o costumbres que nos diferencian; que es normal que uno, como ser humano, reaccione al clima, a la geografía, a las personas, entre otras; y no son esas cosas de las que nos deban dividir.