Laura Londoño y su mala relación con William Levy en ‘Café con aroma de mujer’

La actriz, que personificó a ‘Gaviota’, fue interrogada por sus seguidores, quienes le preguntaron que cómo era su relación con William Levy, actor que le dio vida a Sebastián Vallejo en la novela, lo que ella respondió que no era muy buena. (“No esperaba el éxito mundial de ‘Café con aroma de mujer’”: Laura Londoño)

Los seguidores de la nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’ nunca creerían que en la vida real los protagonistas no se amaban tanto como en la novela.

“El motivo principal de la discusión es que Laura no aguantó más con William Levy. Tenían una escena; William habría ingresado al set, no tenía aprendido el guion y ella entró en cólera”, dijo el presentador Ariel Osorio en el programa.

Sin embargo, Osorio no fue el único que habló sobre el tema, pues un medio internacional también mencionó que el actor cubano se negaba a besar a la colombiana en las escenas, luego de la discusión, por lo que la producción tuvo que recurrir a ciertos trucos.

Ante esto, Londoño se pronunció y reveló la verdad de su relación laboral con Levy. Uno de sus seguidores le preguntó: “Yo me pregunto exactamente lo mismo. Aquí hay de todo. Había días que nos llevábamos súper bien y días que no, porque eso es así en la vida real, en la vida de ficción y en todas las vidas. A veces uno quiere y a veces uno no quiere ver al otro, pero aun así seguimos trabajando”, dijo la actriz.

Además, confirmó que volvería a trabajar con él sin ningún problema, pues lo que pasó, pasó.

“Agradecí enormemente trabajar al lado de él ya que aprendí millones de cosas. No necesariamente uno se tiene que volver íntimo amigo de todas las personas con las que trabaja, y eso no necesariamente quiere decir que uno los odia, los detesta. No nos vayamos a los extremos. Todo estuvo perfecto”, puntualizó.

Sobre esto, Levy no se ha pronunciado, pero los seguidores siguen esperando que aclare qué fue lo que realmente sucedió.

Cabe recordar que en febrero Laura mostró emocionada a su segunda hija Mikaela, quien llegó para hacerle compañía a su hermana mayor, Allegra. Ambas fruto de su amor con Santiago Mora Bahamón, con quien tiene una relación estable desde hace algunos años. (Con tierna foto, Laura Londoño le dio la bienvenida a su segunda hija)