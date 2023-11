“Le gustan con dinero”: Yina Calderón arremete en contra de Andrea Valdiri

Al ser una pareja con millones de seguidores en las plataformas de redes sociales, los comentarios sobre el divorcio no se hicieron esperar. Algunos críticos cuestionaron la autenticidad de la relación que promovían en línea, mientras que otros elogiaron la madurez con la que abordaron esta decisión. Lea: ¡Como toda una bichota! Yina Calderón sorprende con nuevo look

Independientemente de las opiniones, hasta el momento no se ha revelado la causa específica de la separación entre Valdiri y Saruma. No obstante, ambos coincidieron en que la decisión se tomó de común acuerdo, y según sus relatos en Instagram, aparentemente mantienen el mismo afecto y respeto que tenían antes. Cabe destacar que estas dos celebridades fueron inicialmente buenos amigos. Lea: “Terminé mi relación bien”: Andrea Valdiri confirma divorcio con Saruma

En este contexto, Calderón dio a entender su conocimiento profundo sobre Andrea Valdiri. Después de esto, señaló que la disparidad de edades entre la ahora separada pareja era evidente, enfatizando que Felipe no encajaría en el tipo de hombre con el que Andrea generalmente se identifica. Le puede interesar: ¿Quién es Fadua González Henríquez?, la esposa de Camilo García ‘El camus’

“A mi amiga le atraen otras cosas, como los yates, los lujos y la plata”, dijo Andrea Valdiri.

Además de lo mencionado anteriormente, la influenciadora colombiana agregó que la relación de casados de Felipe y Andrea, que no superó el año y medio, no tuvo el desenlace esperado debido a la bailarina. “Le gustan ya mayores, formados, con dinero, no un pollito que apenas está empezando, ella no está para construir”, dijo Calderón