Le Malik y Felo presentan su más reciente sencillo ‘Dime qué pasó’

“Mi traga eres tú, la que me tiene loco, loco, solo eres tú, por ti me paro en al raya, no tiro la toalla, vine a buscarte para que no te vayas”, así dice el espeluque de la canción ‘Dime qué pasó’, lo nuevo de Malik y Felo, un dúo cartagenero que la está rompiendo con su nuevo aporte a la champeta urbana de la ciudad.

Luis Enrique Corpas Zapata (Le Malik) y Luis Felipe Corpas Zapata (Felo) son los nombres de pila de estos hermanos talentosos cartageneros de 30 y 24 años respectivamente, quienes provienen del barrio Canapote, donde se criaron junto a su familia y se fueron formando artísticamente.

“Mi mamá como que estaba muy enamorada de mi papá porque a los tres hijos les puso el mismo nombre, todos nos llamamos Luis, lo que cambia es el segundo nombre, pero esa mujer ha dado todo por nosotros, ella siempre nos apoya, es nuestra fan número uno”, contó Luis Felipe.

Los artistas se consideran amantes de los ritmos urbanos como el Dancehall, reggae, hip-hop, champeta y sonidos sintetizados, pero han decidido orientar su carrera a la champeta, pues consideran que es el género más representativo de la ciudad.

“Todos los grandes artistas de Cartagena han pasado por un picó, desde Lil Sivio y El Vega hasta Criss y Ronny, así que nosotros dijimos ‘¿Por qué no iniciar con la champeta?’ Si la champeta es la insignia del Cartagenero”, dijo Luis Enrique.