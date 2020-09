Lele Pons se une a Guaynaa en su nuevo sencillo “Se te nota”

La sensación mundial de las redes sociales y de la música latina Lele Pons, se une al ingenioso y chispeante maestro de las “líricas del perreo” el “Guaynabichy”, para el lanzamiento de su nuevo sencillo en conjunto “Se te nota”, el cual se estrena con su videoclip oficial, disponible hoy en todas las plataformas digitales.

Coescrito y coproducido por los Honeyboos, Nobeat y Gale, “Se te nota” es la combinación perfecta entre ambos artistas. Es un tema con una melodía contagiosa y alegre que genera un impulso involuntario de mover el esqueleto, bajo las alas del sello discográfico Interscope Records y Shots Studios.

El sencillo que une por primera vez a la multipremiada artista venezolana-americana Lele Pons y al creador de “Rebota” Guaynaa, se estrena con su videoclip oficial grabado en la ciudad de Miami, Florida. Una pieza audiovisual que conserva el estilo de ambos intérpretes, con el toque de entretenimiento y sensualidad que tanto les caracteriza.

Cabe destacar que Lele Pons recientemente anunció el lanzamiento de su podcast: Best Kept Secrets With Lele Pons (Los secretos mejor guardados con Lele Pons). Además, la cantante, actriz, modelo y empresaria abrió su corazón al mundo en la docuserie: La vida secreta de Lele Pons, en la que deja al descubierto su lucha con su diagnóstico como TOC (trastorno obsesivo-compulsivo).