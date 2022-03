‘Leonardo Favio’ contó qué hará con millonario premio que ganó en ‘Yo me llamo’

Sin duda uno de los participantes más queridos de ‘Yo me llamo’ fue Sergio Moscoso, el imitador de Leonardo Favio, quien siempre se perfiló como el ganador del concurso o por lo menos así pensaron miles de seguidores del programa que no se perdían ninguna de sus galas. (Leonardo Favio salió de Yo me llamo con millonario premio de consolación)

El pasado viernes, Sergio le dijo adiós al reality, pero salió con una satisfacción y emoción inmensa no solo porque se fue con un millonario premio de consolación, de casi 400 millones de pesos, sino también por el cariño de la gente y lo aprendido durante su estadía en ‘Yo me llamo’.

Este lunes, 7 de marzo, el exparticipante del concurso de imitación fue invitado a ‘Día a día’, donde estuvo compartiendo con los presentadores, los finalistas del reality: Maluma y Camilo Sesto, y con los televidentes.