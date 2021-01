Leticia Calderón fue hospitalizada por COVID-19

El pasado viernes fue hospitalizada la actriz mexicana, Leticia Calderón, quien confirmó a través de sus redes sociales que sus quebrantos de salud corresponden al contagio de COVID-19.

La protagonista de algunas telenovelas mexicanas también anunció que otros miembros de su familia también resultaron positivo para coronavirus. Sin embargo, aseguró que sus dos hijos quedaron al cuidado de sus hermanos.

Sobre su hospitalización, Calderón también manifestó en Twitter que está recibiendo la atención adecuada en la clínica donde está internada.

“Estoy internada pero muy bien atendida por un gran grupo médico. Esto es de paciencia y tiempo. Gracias a tod@s por su preocupación”, escribió la famoso en uno de sus tuits.

“Corazones. No inicié este año cómo me hubiera gustado. Pese a todos los cuidados, varios miembros de mi familia, incluyéndome, fuimos alcanzados por esta enfermedad, por lo que les pido nos incluyan en sus oraciones. Gracias”, fue otro de los mensajes en redes sociales publicados por Calderón la noche del 14 de enero. La actriz no dio más detalles de su salud.