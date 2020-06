Lily Díaz desmintió a mujer que asegura estar embarazada de Moisés Díaz

“En la versión de ella existieron varios detalles que no me convencieron y pues en la familia nadie la conocía y Moisés jamás la mencionó”, comentó Lily en la transmisión en vivo y agregó: “Ella me dijo que estuvo con él en Bogotá el 16 de marzo y es falso, yo cumplí ese fin de semana y Moisés estuvo conmigo en Santa Marta festejando mi cumpleaños, Moisés no viajó a ningún Bogotá”, afirmó.

El en vivo se subió de tono cuando Lily expresó que sentía que esta mujer, que habló ante las cámaras del programa ‘Lo sé todo, quería protagonismo, y reveló que tanto ella como su familia están a la espera de que el bebé nazca para hacerle la prueba de ADN.

“Mi familia y yo esperamos el nacimiento del bebé para hacerle la respectiva prueba de ADN con mis sobrinas Fiorella y Antonella”, finalizó Lily Díaz.