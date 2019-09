Lina Benedetti en New York Fashion Week: indescriptible

Era el destino diciéndole a gritos que sí, que había acertado y que definitivamente estaba en el camino correcto. Eso pensó Lina Benedetti al ver cómo sus diseños protagonizaban una pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos más importantes de la industria en el mundo. La diseñadora cartagenera participó con su marca, Benedetta, en el primer día del evento que se realiza entre el 6 y el 14 de septiembre, y que reúne a lo mejor de la industria. El desfile, en el que se mostraron los bikinis diseñados por Lina y su equipo, se realizó el 6 de septiembre pasado durante la apertura de NYFW y fue una colaboración con 209 Mare, una marca de lujo basada en Milán, Italia, y creada por el diseñador bogotano Federico Uribe.

¿Cómo llegaste participar en la NYFW?

- La oportunidad se dio porque yo he participado en otras ferias (como la de París y la del Swim Show en Miami) y hace quince días me llamó mi amigo Federico Uribe. Me propuso que participáramos juntos en la Semana de la Moda de Nueva York, el desfile fue en colaboración... Todo fue flash, me llamó exactamente hace quince días, un lunes en la noche, y me dijo: ‘¿Qué te parece si hacemos esto?’, le dije ‘dale, de una, me encanta’. Fue bueno que todo pasara tan rápido porque yo acababa de lanzar la colección Spring 2020 en Miami. Esta colección, la que presentamos en Nueva York, se llama Chao Amore (Hola Amor en italiano), es un tributo al amor y al rock and roll. Es una pareja muy pasional, llena de emociones, una montaña rusa de emociones, se mezcla el amor y el romanticismo con la pasión, con emociones buenas y malas.

¿Qué sentiste al ver tus diseños en pasarela?

-No, pues, eso fue lo más emocionante. Creo que fue la noche más emocionante de mi vida, ver mis diseños en la pasarela más exigente del mundo fue una satisfacción, una mezcla de emociones. Primero, el estrés del pre, vistiendo a las modelos, viendo que todo estuviera perfecto, tienes solo una oportunidad para que todo te salga bien, no puedes no hacerlo bien cuando tienes 500 fotógrafos al final de la pasarela, cuando los medios están ahí, pero yo estaba muy segura de mi colección, los diseños ya estaban listos, fue una mezcla muy chévere de emociones. Al final, caminamos Federico y yo por la pasarela, y fue indescriptible.