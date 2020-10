¿Lina Tejeiro contagiada con COVID-19? La actriz responde

“Cancelado, ya varios me están preguntando que sí me hice la prueba porque Jessi salió positiva. Efectivamente tuve que hacerme la prueba para poder trabajar hoy y salió negativa, además a mí ya me había dado. Ya me hice la prueba y salí negativa, sino no estaría trabajando hoy. La empresa con la que estoy trabajando me hizo la prueba para poder grabar”, fueron las palabras con la que la actriz confirmó que por fortuna el virus no está en su cuerpo.