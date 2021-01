¿Lina Tejeiro estrena novio? La actriz aclaró los rumores

Ante las miles de preguntas de sus fans, Lina tuvo que recurrir a sus redes para aclarar el rumor de su estado sentimental.

“Es muy gracioso, porque ustedes no lo pueden ver a uno con nadie, porque ya inventan un romance. No, somos muy buenos amigos y ahorita estamos trabajando juntos. Hemos hecho una muy buena amistad, pero romance no hay”, explicó Lina Tejeiro.

Asimismo, la actriz de ‘La ley del corazón’ manifestó que todavía no está recibiendo hojas de vida, pues quiere seguir disfrutando por más tiempo su soltería.

“Anhelo encontrar mi pareja ideal, mi compañero de vida, con quién compartir los momentos buenos y malos, pero siento que todavía me falta mucho disfrutar de mi soltería”, dijo.

Cabe mencionar que Lina se encuentra grabando el reality musical ‘¿Quién es la máscara?’, donde compartirá set con Alejandra Azcárate, Juanda Caribe y Llane, quienes serán los jurados. Además, se conoció que Piter Albeiro y Susy Mora, serán los encargados de presentar el tan esperando programa de RCN.

El formato reúne alrededor de 15 celebridades que compiten de forma anónima y usando trajes que ocultan su identidad en un show de talento basado en la música y el baile.