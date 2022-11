Lina Tejeiro llama la atención en el concierto de Bad Bunny en Medellín

Con todo, al finalizar la noche, todo pareció quedar en buenos términos. Lina Tejeiro aseguró en su cuenta de Instagram, con relación a su amistad con Greeicy Rendón que “Yo era una mujer muy envidiosa y resentida, veía en las mujeres belleza y me daba rabia... Veía en las mujeres seguridad y me daba envidia, y ella me decía no, todas somos diferentes y únicas, y hoy la amo, la valoro, la respeto, me enseñó a respetar los espacios y los momentos, y me enseñó a que la amistad, por más que nos dejemos de hablar uno, dos tres, seis meses, ella está ahí”. (¡Qué suerte! Fanático se encuentra con Bad Bunny en rumba en Medellín)

Asimismo, Tejeiro se refirió a Andy Rivera, quien fue su pareja. La actriz comentó que “Yo a él solo tengo que darle las gracias, por el papel que asumió en esta novela (risas)... Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, a mostrarme, porque fue un gran maestro, lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante en mi vida, pero es una página que hay que pasar”.