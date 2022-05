Lina Tejeiro: “¿Que se me ven los pezones?, pues porque tengo pezones”

Por medio de una historia en su Instagram dejó contundente mensaje a todas las personas que suelen señalar a las mujeres por cómo se ven o cómo escogen vestirse, además, Lina dejó en claro a sus haters que no le importan sus comentarios y que tampoco ve la necesidad de opinar sobre “un cuerpo que no es tuyo”.

En las fotografías, la colombiana se ve en una triatlón muy cansada y con ropa de hacer ejercicio, en la publicación se alcanza a leer el mensaje: “X: ¿y por qué te inscribiste a una triatlón?... Yo: porque me gusta sentir como que me voy a morir”, a modo de humor, pero personas inescrupulosas comenzaron a lanzarle críticas por cómo se veía sin maquillaje y se le marcaban los pezones. Lea aquí: A Lina Tejeiro la mordió su perro en la cara y así le quedó

“¿Que se me ven los pezones?, pues porque tengo pezones. ¿Que me veo diferente sin maquillaje?, claro, porque sin maquillaje soy fantástica y con maquillaje soy una obra de arte”, dijo en un primer mensaje.

Y continuó: “¿Cuál es la necesidad de opinar sobre un cuerpo que no es tuyo? Pues porque necesitas sentirte mejor con tu cuerpo, pero criticando a los otros. No sufras por un cuerpo que no es tuyo y si no te gusta, pues no lo mires”, finalizó.

Los fanáticos de la modelo la defendieron enviándole mensajes de apoyo y resaltando su hermosa piel. Lea también: Esto pasó entre Yina Calderón y Lina Tejeiro en fiesta de Aída Victoria

“Tiene razón, uno hace ejercicios sin maquillaje, la que se maquilla no sabe el daño que le está haciendo a su piel, ella tiene una piel hermosa, un cabello uff, bello, para qué, la chica se cuida y se ve muy bien como sea”, “Ella es linda sin maquillaje. Es de las pocas que se dan el lujo de salir sin él y ser más hermosa”, “Ella es demasiado hermosa con o sin maquillaje, ya quisiera yo tener esa piel”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron a Tejeiro en las redes sociales.