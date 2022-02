Lina Tejeiro quiere actuar con Sofía Vergara

Desde su debut en la popular serie Padres e Hijos, en 2003, Lina Tejeiro tenía claro que su vida iba estar al frente de las cámaras: ha sido actriz, presentadora, jurado de reality y modelo de videos musicales.

Este año debutó en la pantalla grande como protagonista de la comedia Un rabón con corazón, que se estrenó el fin de semana en cines. Lea aquí: Lina Tejeiro conquista como stripper

Lina habló con El Colombiano sobre este proyecto, su idea de hacer cine y televisión en el exterior y de cómo los comentarios y criticas en redes sociales afectan su día a día.

¿Qué tanta cercanía tenía con la comedia?

“Ya había hecho para Netflix Chichipatos, que también es una comedia de Dago García, y siento que es un género que se me da, que disfruto mucho, que me divierte, además en esta película tuvimos un elenco que propició el humor. Esta es una comedia romántica, en el que me verán en un personaje completamente diferente”.

Hace de bailarina erótica...

“Carolina es una chica de unos 25 años que se dedica a la vida nocturna, por decirlo de alguna manera: es bailarina en un club. Es una mujer con coraje, que no le tiene miedo a nada, a la que le proponen conquistar a una persona a la que quieren sacar de un edificio. Carolina acepta sin dimensionar todo lo que puede pasar. Es un personaje maravilloso con dos caras lindas, que seguramente les va a encantar”.

¿Cómo preparó este rol?

“Fue una experiencia maravillosa, aunque tuve muy poco tiempo para ensayar, porque estaba terminando de grabar La Máscara, tuve menos de 15 días para aprenderme tres coreografías e iniciar rodaje. La producción me puso un profesor de pole dance y por mi cuenta pagué unas clases para lograr lo que se esperaba del personaje. El cuerpo sufre mucho, pero fue un esfuerzo que valió la pena y que disfruté”.

¿Estar en la pantalla siempre fue una meta de vida?

“Siempre lo fue y a medida que iba teniendo experiencia me enfoqué más y se fueron abriendo los caminos, desde niña mi gran meta era hacer cine, así que ahora me siento muy honrada de hacerlo al lado de este gran equipo”.

¿Radicarse en el exterior es el siguiente paso?

“En mi tablero de sueños está ir a Hollywood, Miami o México, pero prefiero vivir el momento y espero que las cosas ocurran con calma, no las presiono, la idea este año es ponerme juiciosa con el inglés y atraer esos sueños de estar en series en España, México y Hollywood, y tal vez alguna vez estar en una comedia al lado de Sofía Vergara”. Le puede interesar: Película Un rabón con corazón, con Lina Tejeiro, tiene fecha de estreno

¿Qué tan distinta es la Lina que vemos en redes sociales a la del día a día?

“La gente que me ve en redes y me conoce personalmente sabe que soy la misma, soy como soy, no uso máscaras y no me gusta usarlas. Entonces así como me ven en redes, así soy yo, llevo una vida normal, aunque no tengo pelos en la lengua para decir lo que siento”.