Lina Tejeiro reapareció en redes y contó cómo va su recuperación

El pasado 13 de julio, Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores con la noticia de que ella también había sido víctima de los biopolímeros, tal y como le sucedió a Jessica Cediel y a Yina Calderón, entre otras famosas.

La actriz reveló su situación, en ese momento, a través de sus redes sociales por medio de fotos y videos del paso a paso de su cirugía para retirar biopolímeros y así mostrar a los usuarios el proceso tan difícil por el que está pasando. (Lea aquí: Lina Tejeiro, la nueva víctima de los biopolímeros)

Aunque ha estado un poco alejada de sus redes, esta semana la actriz reapareció para agradecer a sus fans los comentarios positivos y además, contó un poco de cómo va su recuperación.

“Hoy me siento muy bien y mi recuperación ha sido muy satisfactoria he estado muy juiciosa con todos los cuidados, pero seguro es por tantas oraciones en las que ustedes me han puesto y por tanto amor que me envían a diario. Este año, esta pandemia y este proceso que estoy viviendo ahora, me enseño que es el verdadero amor”, comenzó diciendo Lina en la publicación que ya cuenta con más de 300 mil ‘likes’.