Lina Tejeiro respondió por qué no estará en ‘La casa de los famosos’

La expectativa está en aumento con el pronto estreno de la versión colombiana del reality show ‘La casa de los famosos’, que llegará a la pantalla del Canal RCN el próximo 11 de febrero. El programa, reconocido por su formato que reúne a destacadas personalidades de la farándula en una casa las 24 horas del día, siendo monitoreados por cámaras que no se perderán ningún detalle.

Entre los participantes ya confirmados se encuentran Diana Ángel, Marta Isabel Bolaños, Sebastián Gutiérrez, ‘La Segura’ y William Trujillo. Sin embargo, un nombre que ha generado especulaciones entre los usuarios de redes sociales es el de la reconocida actriz Lina Tejeiro. Lea aquí: Así respondió Lina Tejeiro a las burlas en redes por su ombligo

Ante la incertidumbre, la propia Tejeiro se encargó de disipar los rumores y compartir con sus seguidores la razón detrás de su decisión de no participar en ‘La casa de los famosos’. “Yo iba para ‘La casa de los famosos Estados Unidos’, tenía que viajar a finales de enero para ir a internarme en esta casa con 21 famosos. Yo ya tenía decidido que me iba desde el año pasado, desde septiembre o antes ya estaba clarísima que yo me iba”, dijo Tejeiro en sus redes sociales.