Lina Tejeiro se besó con otra famosa y no se acuerda

“¿Tú no te acuerdas?”, preguntó Merlano, a lo que Tejeiro respondió que no, mientras se reía y decía: “Abusaste de mí, de mi inocencia y de mi borrachera”.

Ahora es Aída Victoria Merlano la que contó que Lina no solo se besó con Epa sino también con ella, pero no se acuerda, por lo que cuando la influenciadora le contó quedó sorprendida.

Las redes aún no han dejado de hablar del beso de Epa Colombia y Lina Tejeiro en su fiesta de cumpleaños el pasado fin de semana, pero al parecer, esa no fue la única locura que hizo la actriz en medio de tragos. (Lea aquí: [Video] “Otro, amiga”: Epa Colombia en medio de besos con Lina Tejeiro)

En las historias, Aida muestra la reacción de Tejeiro y la foto que comprueba que efectivamente sí hubo beso.

“No puede ser, me estoy enterando de cosas que yo no sabía que había hecho”, mencionó la actriz.

Por otro lado, son muchos los seguidores que le han preguntado si le gustan las mujeres, pero ella ha sido muy sincera en su respuesta.

“Yo trabajo en televisión, normalmente tengo que besar personas que no son de mi gusto, porque en escenas de besos, no todo el mundo se gusta. Entonces, no le vi nada de malo, más que darle un beso y hacerla feliz”, puntualizó Lina.

Cabe recordar que Lina celebró su cumpleaños número 30 con tremenda fiesta a la que asistieron varias celebridades como Luisa Fernanda, Pipe Bueno, Greeicy, Mike Bahía, entre otros.