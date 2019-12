¿Lina Tejeiro terminó con su novio? Esto dijo la actriz

Por otro lado, el programa ‘Lo sé todo’ también comentó que Capuozzo estuvo hace poco en Colombia visitando Bogotá y Bucaramanga, sin embargo, esta vez no compartió nada al lado de la actriz.

Las especulaciones comenzaron hace varios días cuando seguidores vieron que Lina ya no publicaba nada con su amado, además ya no intercambian likes en sus fotos.

“No estoy con el amor, porque de amor yo no vivo, de amor no pago las cuentas, ni las tarjetas de crédito. Tengo que trabajar y trabajar mucho, por eso no estoy con el amor”, dijo Lina en parte del clip.

Agregó que “su prioridad no es el amor sino su carrera como actriz y sus proyectos”, afirmación que no se evidenciaba hace varias semanas cuando estaba en pleno idilio de amor con el empresario.