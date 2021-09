Lina Tejeiro y la millonaria deuda con Carolina Herrera

Sin embargo, nada salió como ella lo pensó, pues el atuendo se manchó con los pétalos de rosas que estaban en la alfombra roja.

“Yo feliz, por un lado, por el otro, foto va, foto viene, pero no era consciente que estaba pisando todos los pétalos de rosas y que el vestido me quedaba largo, manché el vestido, pero dije ‘no importa, mañana lo mando a la lavandería”, relató.

Ante esto, Tejeiro mandó él vestido a una lavandería con la esperanza de que quedara como nuevo, pero este no tenía solución, por lo que le tocó pagar el bello vestido color esmeralda de Carolina Herrera.

“Yo estaba mal económicamente. Yo vivía arrancada. No tenía de dónde sacar para pagar un vestido, y ni siquiera sabía cuánto valía. ¿Adivinen? Me tocó pagar. Prácticamente me iba a quedar empeñada en Carolina Herrera, hasta que alguien me solucionara la vida. Si no estoy mal, le pedí prestado a Claudia Linero para pagar el vestido”, explicó Tejeiro.

Además, reveló que, en ese entonces, tuvo que pagar 6 millones de pesos por el atuendo, que hoy en día permanece guardado.

“Obviamente está arrugado porque lleva 8 años guardado. Nunca más volví a usarlo”, puntualizó Lina, quien al volver a buscar la mancha no la encontró.

La famosa tiene dos opciones: volver a usar el vestido u obsequiarlo a una persona muy delgada, ya que es talla 0.