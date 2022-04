Lincoln Palomeque y Carolina Cruz: ¿juntos después de la ruptura?

es parte de la cita que compartió Carolina.

Esto era lo que decía el texto que compartió Cruz en sus historias de Instagram: “Un día nos casamos, formamos una familia, somos felices unos años y de repente todo cambia. Sin darnos cuenta, el amor se acaba. Entonces la gente murmura, te juzga y al final sentencian: ‘Fracasaron en su matrimonio’, y no es cierto... Fracasar es jugar a ser ‘la familia feliz’. Fracasar es engañar a tu pareja, a tus hijos y a ti mismo... Fracasar es mendigar el amor de quién ya no te ama. Fracasar es fingir que amas. Fracasar es quedarse por miedo a la soledad. Fracasar es vivir con alguien por miedo al qué dirán. Fracasar es no luchar por ser feliz. Fracasar es creer que el amor no existe”. Lea también: Video: Carolina Cruz predijo su separación con Lincoln Palomeque

¿Juntos después de la separación?

Luego de casi un año de especulaciones sobre la ruptura de Licoln y Carolina, la presentadora anunció la separación el pasado lunes en sus redes sociales. Afirmó, de manera respetuosa: “Ese amor de muchos años se transformó y se convirtió en respeto, apoyo y trabajo en equipo”.

A pesar de todo lo que se ha dicho al respecto, la expareja se ha mostrado muy reservada al respecto, sin embargo, Lincoln y Carolina no han dejado de compartir los momentos en los que comparten con sus hijos y así lo dejaron ver cuando este fin de semana celebraron en familia el quinto cumpleaños de su hijo Matías. Le puede interesar: Las parejas de la farándula colombiana que se han separado recientemente