Lincoln Palomeque y el gran cambio físico que atraviesa: “Se ve más abuelito”

En sus declaraciones, Carolina Cruz, además, fue clara al decir que no hablaría más sobre esta ruptura amorosa. “Salvador y Matías son nuestro más grande tesoro y por ellos estamos manejando las cosas con todo el amor y respeto posible. Aquí no hay malos, aquí solo hay buenos seres humanos con ganas de buscar la felicidad y la tranquilidad día a día. No hablaremos más de esto y agradecemos evitar opinar al respecto por respeto a nuestros hijos. Bendiciones, Linconl y Carolina”, agregó.

Esta publicación desató un sinfín de comentarios en los que los internautas mencionaron que “definitivamente la barba lo es todo en los hombres”, “uffff, se quitó mil años de encima”, “se ve renovado”, “sin duda alguna, Lincoln está disfrutando de su soltería”, “el maquillaje de los hombres es la barba”, “quedó hermoso”, “le luce estar sin barba”, “Palomeque parece cada día más joven”, “a él los años no le pasan”, “de lo que se perdió Carolina Cruz”, “se ve abuelito”, entre otros. Lea: Yeison Jiménez lanzó comentario machista a Luisa Fernanda W, ¿qué le dijo?

De hecho, algunas personas no dudaron ni un segundo y relacionaron el cambio de look con la separación de Carolina Cruz. En esa publicación se vieron reacciones como las que dicen “Lincoln está cerrando ciclos”, “el ex de Carolina está demostrando que es mejor estar solo”, “¿ya habrá superado a su ex?”, etc.