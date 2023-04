Linda Palma revela la razón por la que no ha tenido hijos

Sus seguidores se han mostrado constantemente felices con la pareja que hacen, así lo manifiestan en cada una de las publicaciones que hace la presentadora y también modelo, pero también, cabe destacar, que se han mostrado persistentes con los comentarios de “¿Para cuándo un bebé?”.

Ante esta insistente pregunta, la presentadora de 37 años reveló en una entrevista para La Red que no quiere tener hijos en estos momentos. “No, bebé. No tenemos esos planes. Hasta ahora no he querido y lo hemos hablado, no estamos interesados”, dijo. (Le puede interesar: “Ya no creo en el amor”, Taylor Swift y Joe Alwyn terminan su relación)

Seguidamente, aclaró que la decisión no está relacionada con su salud, la cual se vio afectada hace algunos años por una esclerosis múltiple que padeció. “No tiene nada que ver con salud... Es por el tema del tiempo. Vivimos solos Diego y yo, e independientemente si es perro, gato o un bebé, es una responsabilidad muy grande y obviamente eso implica tiempo. Por ahora estamos bien”, manifestó.