Llegaron los “bre” del año y ya empiezan a circular los mejores memes

Los ‘bre’ se convirtieron en augurio de alegrías para los colombianos que, desde la naturaleza del humor que los caracteriza, no se guardaron nada y por eso ya circula una variedad de divertidos memes en las redes sociales. Lea aquí: ¡Qué agosto largo! Ola de memes en redes sociales para despedir este mes

Algunos de los comentarios que se leen en redes sociales son: “Hablando en serio (...) No les sorprende lo rápido que pasó el 2023”, “Contenido disponible solo en Colombia”, “Cuándo llegue septiembre no diré nada, pero habrá señales”, “Ya me veo armando el árbol en septiembre”. Lea aquí: Ya van nueve candidatas inscritas al Reinado de Independencia 2023