Lil Brayann lanza su nueva canción ‘GAROTA’

Lil Brayann dice que no le tomó mucho tiempo descubrir el vinculo tan especial que tiene con la música y lo que significa para él. “Amo esto, siempre me ha gustado, mis composiciones son muy “random” (improvisadas) pero con buena vibra y un toque mágico que permite que la gente conecte positivamente con mis letras”, indicó.

Su primera canción fue ‘Chanteo’, producida con pocos recursos y favores de amigos, así que ahora a su corta edad y gracias a su firme recorrido musical ha logrado colaborar con varios artistas de la ciudad. Su constante esfuerzo empezó a dar frutos, fue entonces cuando el discográfico Af Music de Cartagena creyó en su talento y le ofreció su primer contrato de la mano de Antonio Flórez y Margareth Ávila. Este año en conjunto de Af music, Lil Brayann con su primer álbum musical titulado ‘Michael’, lanza su nuevo sencillo, ‘Garota’, producida por Dj Tra. En su página web se lee que en esta canción Brayan le canta a una joven que juega con los sentimientos y emociones de su pareja. Es una chica de la cual él se encuentra enamorado y a la que, a pesar de todo, decide no renunciar.

El video clip de Garota se grabó en la ciudad de Medellín bajo el lente de Jhan Salcedo y producido por Margareth Ávila, un producto audiovisual con mucho color y creatividad que ya se encuentra en todas las plataformas digitales y en Youtube, cuenta con mas de siete mil reproducciones. Otro lanzamiento que le pueden interesar, ‘Epifanía’, la revelación del artista cartagenero Thugbull.

“Me he sentido súper contento, tenía 9 meses sin sacar una canción y me alegró mucho que la gente lo esté aceptando de esa forma. Me pone feliz que lo que comenzó como una locura se esté haciendo realidad”, sostuvo el cantante. Al principio a su familia no le pareció la idea de hacer parte de este gremio pero hoy se sienten igual de felices que él. Sin duda alguna a su corta edad ha dejado en descubierto el gran talento que tiene.