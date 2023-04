“Lloraba todos los días”: la dura confesión de reconocido comediante

De acuerdo con lo manifestado, la depresión y otros problemas emocionales lo llevaron a entrar al mundo de las apuestas, así como de compañías que no trajeron nada bueno para su vida, que más bien lo indujeron aún más a esa vida. (Le puede interesar: Exparticipante del ‘Desafío The Box’ se casó con una particular vestimenta)

“Acompáñeme allí”, cuenta que le decían amigos para llevarlo a los casinos. Por ello, señaló que “andaba con malas compañías”, lo que hizo que llorara todos los días, producto de sus cuadros depresivos, que en más de una ocasión lo llevaron a cometer acciones indebidas.

Sin embargo, Sánchez destacó que, en medio de todo lo vivido, la comedia le salvó la vida y hoy lo tiene en plenitud. “Aprendí a hacer comedia desde muy chiquito porque fue como tratar de no dejarme todos días que me cogieran de parche... La comedia me salvó la vida, económicamente me salvó, mentalmente me salvó, me sanó de muchas cosas”, declaró.

En entrevistas pasadas, Camilo contó que padece el síndrome de Tourette, una enfermedad neurológica, que se le desarrolló a los 7 años. “Tengo un tic vocal también, que es un fastidio porque la gente se distraía mucho hablando conmigo porque con los movimientos a la final la gente se acostumbra”, relató el comediante. (Le puede interesar: Cristian Castro enciende las redes tras quedar semidesnudo en concierto)